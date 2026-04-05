Edirne'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de M.B'ye, aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan M.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, araçta inceleme yaparken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ilçeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.