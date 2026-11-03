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Edirne'nin Keşan ilçesinde dalgıç, İbrice'de iğneye takılan mığrı balığını kurtardı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde dalgıç, İbrice'de iğneye takılan mığrı balığını kurtardı
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında dalış yapan dalgıç, balıkçıların attığı misinaya bağlı iğneye takılan ve bitkin düşen mığrı balığını kurtardı. Kurtarılma anları kameraya yansıyan balık, bir süre dalgıçların yanında yüzdükten sonra gözden kayboldu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarında dalış yapan dalgıç, misinadaki iğneye takılan ve bitkin düşen mığrı balığını kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.

İbrice Limanı açıklarında dalış yapan dalış eğitmeni Ahmet Yumurtacı, balıkçıların attığı misinaya bağlanmış iğneye takılan mığrı balığını fark etti. Yumurtacı, misinayı kesip, bitkin düşen mığrı balığını kurtardı. Bir süre dalgıçların yanında yüzen mığrı balığı, daha sonra gözden kayboldu. Balığın kurtarılma anları, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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