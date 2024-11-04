Edirne'nin Enez İlçesinde Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Edirne'nin Enez ilçesinde, İpsala - Enez kara yolunda devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Edirne'nin Enez ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala - Enez kara yolunda, Batuhan Öngel'in kullandığı 22 ACE 910 plakalı otomobil yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Öngel ve yolcu Görkem Zümrüt'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Hasan Akın ise ekiplerce Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.