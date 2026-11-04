Edirne Milletvekili Aksal, 25 Kasım Stadı'ndan Tunca'ya meydan projesini açıkladı

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 25 Kasım Stadı'nın yıkılarak bulunduğu alanda Tunca Nehri kıyısına kadar uzanacak yeni bir meydan projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir anlayışla ele almayı hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında Selimiye Camisi, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Makedon Kulesi ve Saraçlar Caddesi'nin birbirine bağlanmasının planlandığını aktaran Aksal, 25 Kasım Stadı'nın bulunduğu alanın da bu güzergaha dahil edileceğini ifade etti.

Aksal, tarihi kent merkezinden Tunca Nehri kıyısına uzanacak yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin ihtişamını, Eski Cami'nin maneviyatını, Üç Şerefeli'nin zarafetini, Makedon Kulesi'nin tarihini ve Saraçlar'ın canlılığını Tunca'nın huzuruyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 25 Kasım Stadı'nın yıkımını gerçekleştiriyor, tarihi mekanlarımızı birbirine bağlayacak meydan projemiz için çalışıyoruz."

Projenin yeşil alanlar, yürüyüş yolları, dinlenme ve etkinlik alanlarını kapsayacağını belirten Aksal, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak, ziyaretçilerin de kentin tarihi dokusunu yürüyerek keşfedebileceği bir güzergah oluşturmak istediklerini kaydetti.

Aksal, Edirne'nin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA