Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Milletvekili Aksal, 25 Kasım Stadı'ndan Tunca'ya meydan projesini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Milletvekili Aksal, 25 Kasım Stadı'ndan Tunca'ya meydan projesini açıkladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 25 Kasım Stadı'nın yıkıldığı alandan Tunca kıyısına uzanan meydan projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Proje, Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli, Makedon Kulesi ve Saraçlar'ı birbirine bağlayarak yeni yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 25 Kasım Stadı'nın yıkılarak bulunduğu alanda Tunca Nehri kıyısına kadar uzanacak yeni bir meydan projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını bütüncül bir anlayışla ele almayı hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında Selimiye Camisi, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Makedon Kulesi ve Saraçlar Caddesi'nin birbirine bağlanmasının planlandığını aktaran Aksal, 25 Kasım Stadı'nın bulunduğu alanın da bu güzergaha dahil edileceğini ifade etti.

Aksal, tarihi kent merkezinden Tunca Nehri kıyısına uzanacak yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin ihtişamını, Eski Cami'nin maneviyatını, Üç Şerefeli'nin zarafetini, Makedon Kulesi'nin tarihini ve Saraçlar'ın canlılığını Tunca'nın huzuruyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 25 Kasım Stadı'nın yıkımını gerçekleştiriyor, tarihi mekanlarımızı birbirine bağlayacak meydan projemiz için çalışıyoruz."

Projenin yeşil alanlar, yürüyüş yolları, dinlenme ve etkinlik alanlarını kapsayacağını belirten Aksal, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak, ziyaretçilerin de kentin tarihi dokusunu yürüyerek keşfedebileceği bir güzergah oluşturmak istediklerini kaydetti.

Aksal, Edirne'nin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı! İşte ilk görüntüler
Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

Okan Buruk'un yeni aşkı! İkisini bakın kim tanıştırmış
Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde 'sütyen' krizi

"Sütyen" krizi büyük tartışma yarattı

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Genç anne yaşadıklarını böyle anlattı

Hayat kurtardığı gün başına gelenle yıkıldı! "Depremden korkarken..."
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü

Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü