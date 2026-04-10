Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon, 300 milyon lira işlem hacmine sahip bahis ağına yönelik yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edilmişti.

Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
