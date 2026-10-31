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Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.A.Ö, F.N.T, S.Y, F.Y, M.E.B, H.Y, E.B. ve M.A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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