Edirne Meriç'te yol kontrolünde 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Edirne Meriç'te yol kontrolünde 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Meriç'te jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta 7 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı, kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan organizatörler M.Y. ve C.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve C.İ. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.