Edirne Meriç'te Muhtarlar Günü törenine Kaymakam Odabaşı ve Başkan Atay katıldı

Edirne Meriç'te Muhtarlar Günü törenine Kaymakam Odabaşı ve Başkan Atay katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk sunma töreni yapıldı. Kaymakam Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ın katıldığı törenin ardından muhtarlarla kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay, Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.
Törenin ardından düzenlenen kahvaltı programında ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi.
Programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Kaynak: AA