Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Meriç'te Muhtarlar Günü törenine Kaymakam Odabaşı ve Başkan Atay katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Meriç'te Muhtarlar Günü törenine Kaymakam Odabaşı ve Başkan Atay katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü için çelenk sunma töreni yapıldı. Kaymakam Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ın katıldığı törenin ardından muhtarlarla kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay, Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Törenin ardından düzenlenen kahvaltı programında ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi.

Programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

Tam 4.5 milyon TL! Babasının birikimini bir günde hiç eden genç

Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Ve bomba patladı! Montella'nın yerine gelecek ismi tahmin edemezsiniz

İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı

İstanbul'daki konserde uyuşturucudan can vermişti! Mesleği şaşırttı