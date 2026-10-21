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Edirne Meriç'te araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine takibe aldığı araçta yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçtaki M.Y. ve C.İ, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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