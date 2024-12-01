Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama

Türkiye sınırı kan gölüne dönerken ABD'den ilk açıklama

 Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu

 Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

Parti dönüşü katliam gibi kaza! 5 genç feci şekilde can verdi
MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, kış lastiği bulundurmayan sürücülere 4 bin 69 lira ceza kesildi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere de teşekkür etti.

Uygulama 1 Nisan 2025'te sona erecek.

Sürücülerden Cemal Akbaş, AA muhabirine, kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

Kış lastiği kullanımın can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu ifade eden Akbaş, tüm sürücülerin kış lastiği kullanması önerisinde bulundu.

Tekirdağ ve Edirne'de de denetimler sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Büyücülük yapmakla suçladığı gelinini öldürüp parçalara ayırdı
img

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.