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Edirne Keşan'da otomobille çarpışan motosikletin kaza anı kamerada, 2 kişi yaralandı

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Edirne Keşan'da otomobille çarpışan motosikletin kaza anı kamerada, 2 kişi yaralandı
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Edirne Keşan'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaza park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Keşan Adalet Sarayı'ndan çarşı merkezi yönüne giden B.İ. (18) yönetimindeki 22 AFS 246 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki 22 ADS 782 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü B.İ. ve arkasında oturan Y.L. (18) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer yandan kaza, park halindeki bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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