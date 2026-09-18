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Edirne Keşan'da ata şiddet uyguladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Keşan'da ata şiddet uyguladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne Keşan'da yük taşımacılığında kullanılan ata şiddet uyguladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Küpesi olmadığı belirlenen at, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak tedavi için Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yük taşımacılığında kullanılan ata şiddet uyguladıkları öne sürülen G.K. ve A.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak'ta meydana geldi. G.K. ile A.D., iddiaya göre sahibi oldukları ve yük taşımacılığında kullandıkları ata şiddet uyguladı. Şiddete maruz kalan at yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şiddet uyguladıkları öne sürülen G.H. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Küpesi olmadığı belirlenen at ise Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınarak, tedavi ve rehabilitasyonu için Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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