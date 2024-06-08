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Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Görev Başında

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Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı, yardıma muhtaç veya tehlike altındaki, sahipli ya da sahipsiz hayvanları korumak, onlara yardım elini uzatmak için mücadele veriyor. Tim, gece gündüz devriye gezip ihbarları değerlendiriyor, köyleri ziyaret ederek vatandaşları bilgilendiriyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı, yardıma muhtaç veya tehlike altındaki, sahipli ya da sahipsiz hayvanları korumak, onlara yardım elini uzatmak için mücadele veriyor.

Kentte 8 ilçe, 7 belde ve 253 köyü kapsayan sorumluluk sahasındaki her noktada gece gündüz devriye gezen, ihbarları değerlendiren ve bu kapsamda çalışmalarını yürüten tim, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarları da büyük bir titizlikle değerlendiriyor.

İhbarların yanı sıra köyleri de ziyaret eden ekipler kahvelerde düzenledikleri toplantılarda vatandaşları kaçak avcılık, orman yangınları, tarım ilaçlarının kullanımı, hayvanların aşılanması konularında da bilgilendiriyor.

Jandarma her dönemde vazife başında

Tim komutanı Kıdemli Başçavuş Faruk Parlak, Çevre Haftası dolayısıyla AA muhabirine, ihbarlar üzerine doğadaki bazı olaylara doğrudan bazılarına ise teknik destek verdiklerini söyledi.

Doğayla ilgili vatandaşları da bilgilendirdiklerini anlatan Parlak, "Mevsimsel olarak hava şartlarının ısınmasından dolayı orman yangınlarına karşı daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Onun için ormanlara girip çıkarken, tarımsal faaliyetlerimizi yaparken ateş yakılmaması konusunda dikkat etmeliyiz. Ateş yakanlar olursa uyarmalıyız. Herhangi bir yangın başlangıcı gördüğümüzde ilk müdahaleyi yapabiliriz. 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak ekip talebinde bulunabilirsiniz. Gece gündüz, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu dönemlerde 40 derecenin üzerinde olduğu dönemlerde de vazife başındayız." diye konuştu.

Kaçak avcılıkla da mücadele ettiklerini ifade eden Parlak, nesli tükenmekte olan hayvanları koruduklarını dile getirdi.

Parlak, Gala Gölü Milli Parkı'nın kanatlı misafirlerine, nesli tükenmekte olan kırmızı orman karıncalarına, yabani hayvanlara ve yaralı hayvanlara el uzattıklarını kaydetti.

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü Köyü Muhtarı Yavuz Çentik de çevre koruma timinin köye sık sık ziyarette bulunduğunu ve kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Jandarmanın doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslediğini ve yardıma muhtaç hayvanlara el uzattığını ifade eden Çentik, "Bunların yanı sıra köylülerimizi tarım ilaçlarının kullanımı, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve hayvanlarla ilgili de bilgilendiriyorlar. Jandarmamıza teşekkür ederiz." dedi.

"Jandarma her alanda bizim yanımızda"

Küçünlü köyü sakinlerinden İlhami Vuran ise jandarmanın her konuda olduğu gibi çevre bilinci konusunda vatandaşa destek olduğunu belirtti.

Jandarmanın suç ve suçluyu yakalama görevinin dışında doğayı ve çevreyi de koruduğunu ifade eden Vuran, şöyle devam etti:

"Jandarma her alanda bizim yanımızda ve desteğini bizden esirgemiyor. Bu yüzden Jandarma Komutanlığına ve bütün çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz. Ayrıca 14 Haziran jardarmamızın 185. kuruluş yıl dönümü, kutlu olsun. Jandarma varsa askerimiz varsa Türkiye olarak, Türk milleti olarak daima güçlüyüz, kuvvetliyiz ve her şeye hazırız."

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı Jandarma Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

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