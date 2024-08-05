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Edirne ile İsrail'in Bat-Yam Belediyesi Arasındaki Kardeş Şehir Anlaşması İptal Edildi

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Edirne Belediyesi, İsrail'in Bat-Yam Belediyesi ile imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması'nı iptal etti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmediklerini ve bu nedenle anlaşmayı sonlandırdıklarını belirtti.

Edirne ile İsrail'in Bat-Yam Belediyesi arasındaki "Kardeş Şehir Anlaşması" iptal edildi.

Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Gündeme ilişkin maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, İsrail'in Bat-Yam Belediyesi ile imzalanan "Kardeş Şehir Anlaşması" da iptal edildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Bat-Yam'ın, daha önce Edirne'de yaşamış Yahudilerin bulunduğu özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kardeş Şehir Anlaşması'nın, eski komşularla gönül bağını devam ettirmek maksadıyla imzalandığını hatırlatan Akın, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada tabii ki hiçbirimiz İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz ve bütün dünyada tüm vicdanlı insanları üzen, vicdanını sızlatan bu olay karşısında biz de her zaman Filistinli vatandaşlarımızın yanlarındayız. Bu demek değildir ki İsrail'deki her bir İsrailli bu katliamın karşısında sessiz kalıyor. Onları da görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde eylem yapıyorlar. Alınan bu yanlış kararlardan son derece mutsuzlar ve buna tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla bizler her zaman daha önce Türkiye'de yaşamış, şehrimizde yaşamış Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz. Onların yanında olmaya, onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz bu noktada hem bugüne kadar kardeş şehir anlamında bir işbirliğimiz olmadığı için ve geçirdiğimiz bu süreçlerden dolayı bu kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz."

Anlaşmanın iptali, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Edirne Belediyesi ile Bat-Yam Belediyesi arasındaki "Kardeş Şehir Anlaşması", 27 Aralık 2022'de dönemin Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Bat-Yam Belediye Başkanı Tzvika Brot arasında Edirne'de imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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