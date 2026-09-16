Haberler

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve saha faaliyetleri değerlendirildi.

Hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: AA
ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs kazasını görüntülüyordu! Haber helikopteri düştü: 3 ölü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek

Bir devir resmen kapanıyor
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Ronaldo'nun takımı dağıldı! 90 dakika sahada kaldığı maçta hezimeti yaşadı

Eski halinden eser yok! Ronaldo'nun takımı fena dağıldı
Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

54 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili pozu olay oldu
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı