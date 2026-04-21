Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Vali Sezer başkanlığında yapıldı

Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği toplantı salonunda düzenlenen oturumda, kentin turizm potansiyelinin artırılması, tarihi ve kültürel mirasın korunarak ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin tanıtılmasına yönelik stratejiler ele alındı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner ile sektör ve dernek temsilcileri katıldı.

Kurulda, Edirne'nin turizm pastasından aldığı payın artırılması için kurumlar arası eş güdümün önemi vurgulandı.