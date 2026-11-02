Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü akciğer kanseri belirtilerine karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda vatandaşları belirtilere karşı duyarlı olmaya çağırdı. Açıklamada geçmeyen öksürük, nefes darlığı ve balgamda kan gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi, uzun süren durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları hastalığın belirtilerine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkat çekilerek uzun süren şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiği belirtildi.

Geçmeyen veya giderek artan öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı, nefes alırken ya da öksürürken göğüs ağrısı hissedilmesinin hastalığın belirtileri arasında yer alabileceği ifade edildi.

Tekrarlayan veya geçmeyen akciğer enfeksiyonları ile öksürük sırasında ya da balgamda kan görülmesinin de dikkate alınması gereken belirtiler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu belirtilerin farklı hastalıklardan da kaynaklanabileceği hatırlatılarak uzun süren veya tekrarlayan şikayetlerde sağlık kuruluşlarına başvurulması istendi.

Kaynak: AA
AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

Turizm cennetinde resmen mahsur kaldı: 3 yıldır ülkesine dönemiyor!

Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak

Tek seferde yüzde 20 zam! Psikolojik eşik aşılıyor
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı