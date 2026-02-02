Haberler

Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları başladı

Edirne İl Genel Meclisi'nin toplantıları, başkan Çiğdem Gegeoğlu başkanlığıyla başladı. Toplantıda, sözleşmeli personel ücretleri ve okullarda sivil savunma eğitimleri hakkında bilgi verildi. Gegeoğlu, afet farkındalığının önemine dikkat çekti.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, sözleşmeli personellerin ücretlerine ilişkin hazırlanan raporu sundu.

Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta ise okullarda verilen sivil savunma eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Gegeoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm vatandaşlarda derin izler bıraktığını söyledi.

Afet tedbirlerinin ve yapılacak eğitimlerin çok önemli olduğuna değinen Gegeoğlu, afet farkındalığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
