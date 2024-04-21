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Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı

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Edirne İl Genel Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği Meclisi'ne 4 asıl ve 2 yedek üye seçimi yapıldı. Ayrıca ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Gegeoğlu, seçilen üyelere başarılar diledi.

Edirne İl Genel Meclisi'nde komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi'nin nisan ayı toplantısı başkan Çiğdem Gegeoğlu yönetiminde yapıldı.

Edirne Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği Meclisine 4 asıl ve 2 yedek üye seçiminin yapıldığı toplantıda, ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Gegeoğlu, komisyonlara seçilen üyelere görevlerinde başarı diledi.

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Kaynak: AA / Güncel

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