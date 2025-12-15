Haberler

Edirne İdare Mahkemesinden Karaağaç Yerleşkesi'ndeki ücretli giriş uygulamasına yürütmeyi durdurma

Edirne İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne ziyaretçi girişinin ücretli olmasına ilişkin uygulamanın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, alanların kamuya açık olduğunu belirterek, geçerli olan ilkelerin ihlal edildiğine hükmetti.

Edirne İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'ne ziyaretçi girişinin ücretli olması uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Edirne Barosu, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından, yerleşkeye ziyaretçi girişinin ücretli yapılmasına yönelik uygulamanın yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Beyanları inceleyen mahkeme, Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan Lozan Anıtı, tarihi tren yolu ile müzelerin, nitelikleri yönünden yalnızca üniversite öğrencilerine değil, genel kamuya açık kültürel ve tarihi alanlar olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, bu alanlara erişimin ücretlendirilmesinin, kamu hizmetinin eşitlik, süreklilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmayacağından TÜ Senatosunun 19 Ekim 2024'te aldığı kararın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Oy birliği ile alınan karara 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği belirtildi.

"Bu alanlara girişler ücretsiz olmalı"

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, gazetecilere, TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nin Edirne tarihi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Mahkemeye yaptıkları başvuru sonunda ücretli girişe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ifade eden Karakoç, "Edirne İdare Mahkemesi üniversitemizin aldığı bu kararı, hukuka aykırı buldu ve gecikmesinde de sakınca bulunan hal kapsamında kararın yürütmesini durdurdu. Bu bahsi konu uygulamanın an itibarıyla artık yürütülmemesi gerektiği sonucunu doğurur. " dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar
