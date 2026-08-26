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Sınırda 288 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Sınırda 288 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için Hamzabeyli'ye gelen tır şüphe üzerine arama hangarına çekildi.

Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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