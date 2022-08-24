Edirne haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Edirne gündem haberi | Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi. Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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