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Edirne haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Edirne haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Edirne gündem haberi | Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel

Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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