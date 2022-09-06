Edirne haberi | Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
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Edirne haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde otobüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otobüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.
İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 22 AT 568 plakalı otobüse Enez ilçesi yakınlarında arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İlker Gürel - Güncel