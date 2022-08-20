Edirne gündem haberleri | Keşan'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edirne haber: Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünce, 106 personelin katılımıyla ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. 904 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, "hırsızlık" suçundan aranan Ş.K. yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Uygulamada otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, internet kafe, park-bahçe, metruk binalar da kontrol edildi. Şüphe üzerine durdurulan E.B'nin üzerinden 2 kilitli poşet içerisinde 0,73 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli E.B. gözaltına alındı. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi, 35 araç sahibi ve sürücüsüne 48 bin 454 lira ceza yazıldı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Tragger Keşan Güncel Haberler

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