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Edirne Gastronomi Festivali için 450 peynir tenekesinden "giriş takı" yapıldı

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Edirne Gastronomi Festivali için 450 peynir tenekesinden 'giriş takı' yapıldı
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Edirne Valiliğince bu yıl "Edirne beyaz peyniri" temasıyla düzenlenecek 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali için 450 peynir tenekesinden giriş takı hazırlandı.

Edirne Valiliğince bu yıl "Edirne beyaz peyniri" temasıyla düzenlenecek 3. Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali için 450 peynir tenekesinden giriş takı hazırlandı.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde yarın başlayacak festival öncesi hazırlıklar sürerken, alanın girişine Edirne beyaz peynirini simgeleyen tak yerleştirildi.

Ressam Hatai Abdullayev tarafından tasarlanan giriş takında, 450 peynir tenekesi kullanıldı. Festival alanında ayrıca strafor köpük ve ağaç dallarından yaklaşık 5 metre yüksekliğinde "peynir kulesi" oluşturuldu.

Abdullayev, AA muhabirine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile yaptıkları görüşmede festivalin ana teması Edirne beyaz peynirini öne çıkaracak bir çalışma hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Peynir tenekelerini festivalin girişinde mimari bir öğeye dönüştürdüklerini belirten Abdullayev, kentin önemli gastronomi değerlerinden Edirne beyaz peynirini sanatla buluşturmaktan ve festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Festivalde 9 Balkan ülkesinden şefler yer alacak

Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 41 şefin yanı sıra üreticiler ve yerel lezzet temsilcilerinin katılacağı festival, 3 gün sürecek.

Festival alanında Edirne'nin yöresel ürünlerinin ve köklü mutfak kültürünün tanıtılacağı stantlar kurulacak, yerli ve yabancı şefler yemek gösterileri sunacak. Festivalde, söyleşi, atölye ve çeşitli gastronomi etkinlikleri de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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