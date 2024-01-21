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Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeni Hizmet Binası Ziyareti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti. Sezer, dernek üyeleriyle bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgi aldı ve derneğe destek sözü verdi. Programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Sezer, Dernek Başkanı Necmi Asan ve üyeler tarafından karşılandı.

Daha sonra Asan, derneğin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Sezer, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek derneğe desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Konuklara cağ kebabı ikram edilen programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi.

Programa kurum müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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