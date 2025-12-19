Haberler

Edirne polisi 9 yıldır aranan FETÖ firarisini İstanbul'da yakaladı

Edirne emniyeti, FETÖ'nün 'üst düzey' sorumlu zanlısı S.T.'yi 9 yıl sonra İstanbul'da yakaladı. Zanlının daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlendi.

Edirne emniyeti, 9 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısını İstanbul'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Edirne'de örgüt içerisinde "üst düzey" sorumlu olduğu ve "Bayram" kod adını kullandığı belirlenen S.T'nin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

Edirne polisi tarafından Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlenen zanlı yakalandı.

Hakkında 42 beyan bulunan şüphelinin, 9 yıldır dosya firarisi olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
