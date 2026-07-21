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Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan özel güvenliklere teşekkür belgesi

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan özel güvenliklere teşekkür belgesi
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Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev alan özel güvenlik görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, özel güvenlik görevlilerine teşekkür belgesi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ayhan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında görev alan özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

Organizasyon kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinde Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) doğrultusunda polis ekipleriyle koordinasyon ve iş birliği içerisinde görev yapan görevlilere teşekkür belgesi veren Ayhan, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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