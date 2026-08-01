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Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan şehit polis ailesine ziyaret

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan şehit polis ailesine ziyaret
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Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, personelle birlikte Şehit Polis Memuru Fatih Nair'in ailesini ziyaret etti.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan, personelle birlikte Şehit Polis Memuru Fatih Nair'in ailesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin eşi Nagehan Nair ile kızları Esila ve Zehra Elif ile bir araya gelindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca gönderilen Yunus Polisi bebeği, şehidin küçük kızı Zehra Elif'e hediye edildi.

Açıklamada, şehit polis memuru Fatih Nair ve tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olunacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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