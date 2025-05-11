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Edirne Emniyet Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel klip

Edirne Emniyet Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel klip
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Edirne Emniyet Müdürlüğünce Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce Anneler Günü'ne özel video klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı video klip, müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipte, kentte görev yapan kadın polislere çocuklarının hediye vermesi ve günlerini kutlaması yer alıyor.

Anneler Günü için özel hazırlanan klip, "Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, fedakarlıklarıyla her zaman yolumuzu aydınlatan başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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