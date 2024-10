Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne 54 Yeni Araç Tahsis Edildi

EDİRNE'de İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 54 araç, emniyet bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okurmasının ardından İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın düşmesinden sonra olay yerine varış sürelerinin 5 dakika olduğunu ve yeni araç filosu sayesinde sürenin 2 dakikaya düşürmeyi arzu ettiklerini söyledi. Karaburun, "Araç filomuzun yenilenmesiyle inşallah Edirne halkımıza daha kaliteli, daha konforlu bir güvenlik hizmeti sunacağız. Halkımız 112, 155 ya da bizleri aradığında daha hızlı bir şekilde onların yanında olacağız amacımız bu. 112 kayıtlarına göre resmi rakamlarda bir polisin ortalama Edirne'mizde çağrıya yetişmemizi 5 dakikanın üzerinde. Bu çok büyük bir şey değil aslında zaman değil ama. Biz bunu Edirne'miz için öncelikle daha kısa sürelere indirmeye çalışıyoruz. Yani hedefimiz filomuzu daha da güçlendirerek ilk etapta çağrı yapıldığı andan itibaren belki 3 dakikada hatta 2 dakikada polisin olay yerine intikal etmesini arzu ediyoruz. Tabii bu çalışmaların hepsi bu amaca matuf halkımız her görmek istediğinde polisi yanında görecek. Siviliyle, resimsiyle, trafiğiyle, çeviğiyle bütün birimleriyle ama öyle bir güvenlik hizmeti vereceğiz ki bundan da sıradan hiçbir vatandaşımız rahatsız olmayacak. Sadece suç işleyenlere dokunan, suç işleyenleri rahatsız eden ama halkımıza da huzur, güven her dakikasında, her saniyesinde huzur güven veren bir güvenlik hizmeti sunma arzusundayız. Bu araçlarımız bu noktada bize gerçekten güç katacak. Edirne'mize, polis teşkilatımıza, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin" dedi.

Törenin ardından tasis edilen 54 araç hizmete alındı.