Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sarı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sarı, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek oy verdi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Sarı, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini beğendi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğraflarını tercih eden Sarı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
