Edirne'de Sağlık, Eğitim ve Kızılay Etkinlikleri

Öz Sağlık-İş Sendikası Edirne Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu düzenlenecek.

Şube Başkanı Emre Promet tarafından yapılan açıklamaya göre, genel kurul, 10 Eylül Perşembe günü saat 09.30'da Lagom Hotel'de başlayacak.

Genel kurulda faaliyet raporu görüşülerek ibra edilecek.

Şube başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri belirlenecek.

Ayrıca üst kurul delegelerinin seçimi yapılacak. Program, dilek ve temennilerin ardından sona erecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tohumcu'dan şehit eşine ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, 1985 yılında Afyonkarahisar'da şehit olan Bülent Saatçioğlu'nun eşi Mürvet Saatçioğlu'nu ziyaret etti.

Tohumcu, ziyarette Saatçioğlu ile bir süre sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Tohumcu, şehit Bülent Saatçioğlu'nu rahmet ve minnetle andı.

İpsala'da okulların yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları incelendi

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçedeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıkları inceledi.

Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Cumhuriyet Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve İpsala Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okullardaki çalışmaları yerinde değerlendiren Güzel, eğitim ortamlarının daha güvenli, nitelikli ve verimli hale getirilmesine yönelik hazırlıklar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Güzel, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarı getirmesini diledi.

Saraçlar Caddesi'nde üç günlük kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay tarafından "Mahallenin gücü kan bağışıyla büyür" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek.

Saraçlar Caddesi'nde kurulacak bağış noktasında 4 Eylül Cuma, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günleri saat 12.00 ile 21.00 arasında kan bağışları kabul edilecek.

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara termos hediye edilecek.

Yetkililer, kan stoklarının sürekliliğine katkı sağlamak isteyen vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Kaynak: AA