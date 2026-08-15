Keşan'da Kapsamlı Tarım ve Gıda Denetimleri

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hafta boyunca tarım, hayvancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında denetim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerce ilçe merkezindeki gıda işletmeleri ve alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı, köylerde arılı kovan tespit çalışması yürütüldü.

Mahmutköy'de domates bahçelerinde Tuta absoluta zararlısına yönelik tuzak kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Akhoca köyünde buzağı küpeleme çalışması yaptı.

Balık halinde perakende balıkçılık işletmeleri, göletlerde içsu faaliyetleri ve av malzemeleri bayileri de denetlendi.

Keşan'da kurumlar arası iş birliği görüşüldü

Keşan'da kurumlar arası iş birliği kapsamında ziyaret gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Kurbuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurbuz ve Kemik, Taşdelen'e yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA