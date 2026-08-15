Haberler

Keşan'da Kapsamlı Tarım ve Gıda Denetimleri

Keşan'da Kapsamlı Tarım ve Gıda Denetimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hafta boyunca gıda işletmeleri, arılı kovanlar, domates tarlaları, buzağı küpeleme ve su ürünleri denetimleri yaptı. Ayrıca yeni göreve başlayan Jandarma Komutanı ziyaret edilerek kurumlar arası iş birliği görüşüldü.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hafta boyunca tarım, hayvancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında denetim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekiplerce ilçe merkezindeki gıda işletmeleri ve alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı, köylerde arılı kovan tespit çalışması yürütüldü.

Mahmutköy'de domates bahçelerinde Tuta absoluta zararlısına yönelik tuzak kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Akhoca köyünde buzağı küpeleme çalışması yaptı.

Balık halinde perakende balıkçılık işletmeleri, göletlerde içsu faaliyetleri ve av malzemeleri bayileri de denetlendi.

Keşan'da kurumlar arası iş birliği görüşüldü

Keşan'da kurumlar arası iş birliği kapsamında ziyaret gerçekleştirildi.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Kurbuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurbuz ve Kemik, Taşdelen'e yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

Çevre illerden bile gelen var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız