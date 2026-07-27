Edirne'de yaz okulları son iki haftaya girdi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerde açılan yaz okullarında son iki haftaya girildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz okulu etkinlikleri devam ediyor.

Kent merkezi ile Havsa, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Enez ve İpsala ilçelerindeki belirlenen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler spor, resim, müzik, satranç ve halk oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılıyor.

Açıklamada, "Sevgili öğrenciler, sizleri okullarımıza bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çamlıca köyüne Çokal Barajı'ndan içme suyu sağlanacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyüne Çokal Barajı'ndan içme suyu temin edilmesini sağlayacak projenin uygulama sürecinin başladığını bildirdi.

Aksal, yazılı açıklamasında, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Taşcı ve İl Genel Meclisi Üyesi Taner Altın ile Çamlıca köyünü ziyaret ettiklerini belirtti.

Köyün uzun yıllardır beklediği önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini ifade eden Aksal, Çokal Barajı'ndan köye içme suyu teminini sağlayacak projenin ihalesinin tamamlandığını ve uygulama sürecinin başladığını kaydetti.

Aksal, yatırımın köye hayırlı olmasını dileyerek, projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Edirne'de sağlık çalışanlarına ağrı yönetimi eğitimi

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik Ağrı Yönetimi eğitimi düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Palyatif Bakım Ünitesi'nde gerçekleştirilen eğitim, Uzm. Dr. Alper Mengi tarafından verildi.

Eğitimde, ağrının değerlendirilmesi, hastaya uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve palyatif bakım sürecinde etkin ağrı kontrolünün önemi hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA