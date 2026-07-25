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Edirne’den kısa kısa

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Edirne'de, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert, Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Edirne'de, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert, Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayında Kadirhane Caddesi'nde 5 katlı apartmanın istinat duvarının çöktüğünü anımsattı.

Yaşanan talihsiz olayda konuyla ilgili çözüm üretmeyen belediyeye sitem eden Sert, Vali Sezer ve kamu görevlilerine teşekkür etti.

Vali Sezer'in apartman sakinlerinin sorununu çözdüğünü dile getiren Sert, "Vali bey sayesinde insanlar daire başı 300 ila 500 bin lira arasında bir parayı ödemekten kurtuldu. Ayrıca AFAD her dairenin sahibine 25 bin lira hasar parası ödedi. Evlerine gidemeyen vatandaşlar otellere yerleştirildi." dedi.

Belediyenin ise daire başı para istediğini ileri süren Sert, bu olayda çözün üretmediği gibi mahallenin sorunlarına da el atmadığını iddia etti.

Sert, hem yolların bozukluğu hem de aydınlatmaların ışığını kesen ağaçların budanmadığını öne sürdü.

Çöken rögara tekerleği giren otomobilde hasar oluştu

Edirne'de çöken rögara tekerleği giren otomobilde hasar oluştu.

Uğur Satıcı'nin kullandığı 10 ADD 28 plakalı otomobil, Dilaverbey Mahallesi Balık Pazarı Caddesi'nde seyrettiği sırada rögar çöktü.

Tekerleği rögara giren araçta hasar oluştu.

Satıci gazetecilere yaptığı açıklamada, rögar kapağının bulunduğu alanın tamir edilmemesi nedeniyle çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Çatlak rögar kapağının günlerdir aynı yerde durduğunu anlatan Satıci, "Polis ekipleri rapor tuttular, belediyeye de haber verdik. Mesele burada araç değil, rögarın bulunduğu kısım lağım ve burası derin. Çocuklar, insanlar geçerken düşebilirdi. Çocuk düşse buradan çıkamaz. Önlem alınması gerekiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hidayet Oğuz da şikayette bulunmasına rağmen tedbir alınmadığını, bir an önce bu konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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