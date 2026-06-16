Haberler

Edirne'de Yeşilay ve AK Parti'den bağımlılık ve teşkilat toplantıları

Edirne'de Yeşilay ve AK Parti'den bağımlılık ve teşkilat toplantıları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne Valisi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda görüştü. AK Parti Edirne İl Başkanlığı haftalık toplantısında teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan ise esnaf ziyareti yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Ersan Ulusan ve Mustafa Doğru ile Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Burak Bilal Erçin de yer aldı.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

AK Parti yönetimi toplandı

AK Parti Edirne İl Başkanlığının haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkan Belgin İba ve yönetim kurulunun katılımıyla il başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaret başta olmak üzere teşkilat çalışmaları, önümüzdeki dönem programları ve sahadaki faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, teşkilat mensuplarının yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, katkı sunan partililere teşekkür edildi.

Gencan'dan esnaf ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Orhaniye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Gencan, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların Edirne'ye ilişkin talep ve görüşlerini dinleyen Gencan, kent yaşamına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz tanıma sistemindeki hata hayatını kabusa çevirdi! Şehir dışına çıkmaya korkuyor

Şehir dışına çıkamıyor: Nedeni duyanları şaşırttı!

Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda görsel şölen: Aydınlatma direkleri leyleklerin yeni adresi oldu

Bu yolda seyahat edenler gözlerine inanamıyor!
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı