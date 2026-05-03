Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Uzunköprü Sanat ve Edebiyat Günleri" etkinlikleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Belediye İş Hanı'nda gerçekleştirilen etkinlikleri ziyaret ederek yazar ve sanatçılarla bir araya geldi. Ziyarette sanatçıların eserleri incelenirken, etkinlik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Etkinliklerin söyleşi, imza günü ve çeşitli kültürel programlarla devam edeceği bildirildi.

Dünya Aşı Haftası

Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (ETUPSA) üyeleri, "Dünya Aşı Haftası" kapsamında Edirne'de farkındalık etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, eczacılık fakültesi öğrencileri vatandaşlarla bir araya gelerek aşıların önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Alparslan Semih Salan da öğrencilerle birlikte sahada yer aldı. Öğrenciler, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşıların rolü ve toplumda doğru bilinen yanlışlara ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca hazırlanan bilgilendirici broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Programın, toplumda aşıya yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Enez'de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sivrisineklerle mücadele kapsamında larvasit çalışması gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında Sütçüler ve Büyükevren köyleri ile Enez merkezde larvasit uygulaması yapıldı.

Açıklamada, sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların belirli program dahilinde sürdürüleceği belirtildi.

-Havsa'da öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yer alan "Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek, Gıda Kayıp ve İsrafını Azaltmak" hedefi doğrultusunda Melahat Kilimci Ortaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri Veteriner Hekim Senay Tatlıoğlu Barlas ile Mühendis Okan Dallı tarafından öğrencilere gıda güvenliği ve muhafazası, gıda hijyeni ile gıda israfının önlenmesi konularında bilgi aktarıldı.

Açıklamada, bilinçli tüketici nesiller yetiştirilmesi amacıyla benzer eğitim çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
