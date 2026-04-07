Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet alan yaşlılar, Uzunköprü Ergene İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette öğrenciler ile yaşlılar bir araya geldi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

- Edirne'de bilgilendirme standı açıldı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce, Edirne İl Halk Kütüphanesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta, vatandaşlara şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Uzunköprü'de belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Uzunköprü Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yol düzenleme çalışmaları yapıldı, kanal ve su arızaları giderildi.

Ayrıca park, bahçe ve ağaç bakım çalışmalarının sürdüğü, temizlik çalışmalarına da devam edildiği bildirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığında haftalık toplantı yapıldı

AK Parti Edirne İl Başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, başkanlığında düzenlenen toplantıya il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları ve planlamalar ele alındı.