Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İlçeye bağlı Yenice köyünde gerçekleştirilen toplantıda, üreticilere hayvan sağlığı ve verimliliğe ilişkin konularda bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, Çataltepe Mahallesi'nde Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, veteriner biyolojik ürünleri ve aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi, biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ile döl veriminin yükseltilmesi ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca yetiştiricilerin sahada karşılaştığı sorunlar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

- Edirne'de "Sıcak Bir Selam" projesi kapsamında hane ziyaretleri yapıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sıcak Bir Selam" Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer himayelerinde devam eden proje çerçevesinde, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu vatandaşlarla buluşturuluyor.

Bu kapsamda Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, merkez Eskikadın ve Yenikadın köylerinde vatandaşları ziyaret etti.

Yetkililer, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinlediklerini, karşılıklı sohbetlerle gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

-Edirne'de mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlandı

Edirne Belediye Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında şehit kabirleri başta olmak üzere tüm mezarlık alanları ziyaretlere hazır hale getirildi.

Kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için gerekli ekipmanların da mezarlıklarda hazır bulundurulduğu bildirildi.

Havsa'da iftar programı düzenlendi

Havsa ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Programda Havsa Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki Gönül Teli Korosu tarafından seslendirilen ilahiler iftar programına renk kattı.

Belediye Başkanı Özden, programa katılan Kaymakam Aksoy ve tüm davetlilere teşekkür etti.

Kaymakam Aksoy ise katılımın beklediklerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu gece katılım tahminimden çok daha iyi oldu. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşadık. Bayramınızı şimdiden kutlar, iyi bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.