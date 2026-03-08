Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Türk Kızılay Edirne Şubesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara Hilal-i Ahmer çiçeği rozeti hediye edildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan Hilal-i Ahmer çiçeği rozetleri, kentin işlek noktalarında kadınlara dağıtıldı.

?Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, ?Türk Kızılay'ın tarihinden gelen nezaketi bugüne taşımak istediklerini belirtti.

Hazırladıkları rozetleri hediye ettikleri kadınların gözlerindeki mutluluğu görmenin içlerini ısıttığını aktaran Baytar, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursu öğrencilerinden gıda kolisi

Edirne İl Müftülüğü Kur'an kursu öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, ailelerinin desteğiyle hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere vakfa teslim etti.

Vakıf yöneticileri, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Keşan'da iftar programı düzenlendi

Keşan'da, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında iftar verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına, Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden gelen imam hatipli öğrenciler ile İpsala, Enez ve Keşan'dan öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da iftara katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı





