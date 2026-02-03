Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Müdürü İslam Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve faaliyetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesi konuları değerlendirildi.
Toplantıya, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Kaymakam Tutar'dan şehit yakınlarına ziyaret
Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, şehit yakınlarına ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar ve eşi Bilgehan Tutar, şehit Ahmet Hapul'un eşi Yadigar Hapul'u Taşlısekban köyünde, şehit Tuncay Güdücü'nün annesi Hayriye Güdücü'yü de Akardere köyündeki evinde ziyaret ederek Berat Kandillerini kutladı.
Ziyarette kurum amirleri de yer aldı.