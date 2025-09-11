İpsala'da öğrenciler fidan dikti.

"Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" Projesi kapsamında, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu ile İpsala Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri programda, fidan dikimini öğrencilere aşamalı şekilde anlattı.

İpsala Devlet Hastanesinde Ebe Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Poliklinikte, gebelik öncesi, gebelik süreci, doğum sonrası dönem, emzirme dönemi ve aile planlaması gibi konularda uzman ebe tarafından danışmanlık, eğitim ve tıbbi girişim hizmetleri veriliyor.

Kadın sağlığını desteklemeyi ve anne-bebek sağlığını korumayı amaçlayan polikliniğe, başvuran tüm vatandaşlar ücretsiz olarak bilgi ve destek alabilecek.