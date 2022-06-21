Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Köln şehrinde, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif Ajansı tarafından düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan heyet, Başkonsolos Kaya ile bir araya geldi.

Rektör Tabakoğlu, görüşmede Trakya Üniversitesinin başta Balkanlar olmak üzere Avrupa coğrafyasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler de veren Tabakoğlu, Almanya ve Avrupa'dan daha fazla öğrenciye eğitim vermek istediklerini ifade ederek iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin, çalışma ve projelerinin ülke ve bölge için büyük önem teşkil ettiğini ifade eden Başkonsolos Turhan Kaya ise bu çalışma ve projelere katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada'nın eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi.

Süloğlu Kaymakamı Kaya, üreticilerin hasat sevincine ortak oldu

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede devam eden arpa hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, Büyükgerdelli köyünde üreticilerin hasat sevincine ortak oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oktay Toğantimur ve müdürlük ekibiyle incelemede bulunan Kaya, ürün kayıp ve hasarlarının en alt seviyede olması için biçerdöverlerle hasadın uygun yapılması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Kaya, en az ürün kaybı ile tekniğe uygun hasat gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.