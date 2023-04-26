Edirne'deki sınır kapılarında oy verme sandıkları kuruldu

TÜRKİYE'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı sınır kapılarında sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi yarın saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli, Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı ile Edirne Gar Gümrük Müdürlüğü'ndeki hazırlıklar tamamlandı. Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli'ye 2'şer, Gar Gümrük Müdürlüğü'ne 1 ve Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'na 2 sandık olmak üzere Trakya'da toplam 11 sandık kuruldu.Trakya genelinde sınır kapılarında toplam 11 sandık, oy verme işlemi için hazırlandı. Seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapılarına asıldı.