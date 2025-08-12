Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Sabah yangına havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar, yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi.

Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdare, AFAD, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.