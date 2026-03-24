Edirne'de el konulan cins köpekler sahiplendirilecek

Edirne Belediyesi, izinsiz üretim yapılan çiftlikten el konulan 88 cins köpeği sahiplendirmeye başladı. Köpeklerin tedavi ve kısırlaştırma işlemleri tamamlandı, sahibi olanlar köpeklerine geri dönebilirken, Edirne ikamet şartıyla yeni sahipler aranıyor.

Edirne'de iki hafta önce bir çiftliğe düzenlenen operasyonda izinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan cins köpekler, Edirne Belediyesi tarafından sahiplendirilecek.

Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne teslim edilen 88 köpeğin tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri tamamlandı.

Kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesine başlandı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin, yakalanan köpeklerden kimliği bulunanların sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Rehabilitasyonu tamamlanan köpeklerin sahiplendirileceğini belirten Şahin, "Sahiplendirme işlemlerinde köpeklerin takip ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Edirne ikamet şartı arıyoruz. Bu köpekler maddi değeri yüksek hayvanlar. Üçüncü şahısların eline geçmemesi ve satışının engellenmesi amacıyla periyodik denetimler yapacağız." dedi.

Şahin, köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların barınağa gelerek ya da ilanları takip ederek başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
