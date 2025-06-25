Edirne'deki Feci Trafik Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer ile birlikte üç kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik'in tedavisi sürerken, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekti.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de Muhammed Çelik'in kullandığı 22 AC 267 plakalı otomobilin ağaca çarptığı kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Arif Ölçer ile eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik, çocukları Muhammed Özcan Çelik (1) ve Yaren Naz Çelik (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik'in Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Ailenin Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittikleri ve Uzunköprü'deki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

'BİZİ ÖLÜM AYIRIR' PAYLAŞIMI

Yaralanan Muhammed Çelik'in 3 gün önce sosyal medya hesabından kazada ölen eşi Yasemin Çelik ile paylaşım yaparak, "En güzelini nasip etti bana Allah. Karım da karım, her şeyim. Bizi ölüm ayırır Yaseminim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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