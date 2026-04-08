Edirne'deki Osmanlı eseri Çokalca Camisi'nde ihya çalışmaları yüzde 70'e ulaştı

Edirne'de bugüne sadece yıkık duvarı ulaşan Osmanlı eseri Çokalca Camisi'nde ihya çalışmaları yüzde 70'e ulaştı.

Vali Yunus Sezer, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki caminin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Sezer, AA muhabirine, Edirne'nin tarihi envanter bakımından dünyadaki sayılı illerden olduğunu belirtti.

Edirne'de çok önemli tarihi ve kültürel yapının olduğunu ifade eden Sezer, yapıların büyük bir seferberlikle restore edildiğini dile getirdi.

Kentte restore edilen bir diğer yapının ise 16. yüzyıl yapısı Çokalca Camisi olduğunu belirten Sezer, "Camideki restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 100 yıldır yıkık olan camiyi yeniden inşa ediyoruz. Çalışmalar yüzde 70 aşamasına gelmiş durumda. Kış şartlarından dolayı yavaşlamıştı ama şimdi hızlandırarak onu da bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.

İncelemede, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Müftüsü Ercan Aksu da yer aldı.