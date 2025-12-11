Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Edirne-Havsa D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne- Havsa D-100 kara yolunun 32. kilometresi, Sazlıdere köyü yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolun bir bölümü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel